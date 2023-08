Testacoda in A10, bimba portata al Gaslini in elicottero

Sono sei le persone rimaste ferite in seguito a un incidente avvenuto mercoledì pomeriggio sull'autostrada A10, dove un suv si è schiantato contro il guard rail andando in testacoda tra i caselli di Imperia Est e Imperia Ovest, in direzione Ventimiglia.

Tutti i passeggeri - una famiglia di turisti francesi - sono stati portati al pronto soccorso in codice rosso.

Una bambina di nove anni è stata portata in elicottero all'ospedale Gaslini di Genova e, con lei, anche la madre. Gli altri membri della famiglia - il padre e tre figli - sono stati invece portati all'ospedale di Imperia.

Sul posto, la Croce d'Oro e la Croce Rossa di Imperia oltre all'automedica Alfa 1 e all'elicottero Grifo 1.