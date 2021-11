Incidente mortale a Sturla, fissata la data del funerale

Mentre proseguono le indagini per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Teresa Cavallero ed eventuali responsabilità, il pm Arena ha dato il via libera alla celebrazione delle esequie. Il funerale avrà luogo mercoledì 24 novembre alle 11.30 presso la parrocchia di Santa Teresa in via Guerrazzi ad Albaro.

La famiglia ha voluto ringraziare calorosamente tutti quanti hanno partecipato ai soccorsi e abbracciare affettuosamente tutte le persone che le hanno voluto bene e che portano nel cuore la sua dirompente esuberanza e il suo caloroso sorriso.

Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un ciclista, un 44enne, che ha riportato alcune escoriazioni e traumi, denunciato per fuga dopo incidente e omicidio stradale colposo. Il pubblico ministero Giovanni Arena ha indagato anche il conducente del bus Amt, come atto dovuto, per consentirgli di partecipare agli accertamenti.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della sezione Infortunistica della polizia locale attraverso le numerose testimonianze e l'analisi delle immagini riprese dalle telecamere, la vittima procedeva verso il centro città, seguita dall'autobus, quando si sarebbe scontrata con il ciclista, che, provenendo dalla direzione opposta, stava superando le auto incolonnate. La donna sarebbe finita quindi prima contro un'auto ferma al semaforo in attesa di svoltare in via Brigate Salerno e poi travolta dall'autobus.

La scomparsa di Teresa ha provocato un grande doloro fra coloro che la conoscevano e le volevano bene, come testimoniato dalla valanga di messaggi apparsi sul suo profilo social. Domani l'ultimo saluto a una ragazza, strappata alla vita troppo presto.