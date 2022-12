Una targa per ricordare il ciclista ed ex autista Amt, morto a Bolzaneto

Sabato 14 gennaio 2023 alle ore 15.30 verrà scoperta una targa in memoria di Valerio Parodi, nel luogo dove il 10 gennaio 2022 è stato vittima di un tragico incidente stradale, travolto da un camion mentre rientrava a casa dopo un giro in bicicletta.

Amatore assai esperto, attento ai pericoli del traffico, anche per la sue esperienza lavorativa di autista dell'Amt, non ha potuto evitare di essere travolto. L'U.S. Pontedecimo Ciclismo, di concerto con la Fondazione Michele Scarponi, lo ha ricordato durante l'ultimo Giro dell'Appennino del 2 giugno scorso, con un traguardo volante posto in Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, all'altezza del Ponte Divisione Alpina Cuneense, traguardo denominato "Memorial Valerio Parodi e Michele Scarponi". Per la cronaca il traguardo volante è stato vinto dall'atleta lussemburghese dell'Arkea-Samcic Micgel Ries.

"Alla cerimonia - spiegano i promotori dell'iniziativa - sono stati invitati i rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive, che vogliamo sensibilizzare sul problema della sicurezza stradale: l'incidente di Valerio è tragicamente simile quello di Davide Rebellin, grande amico del Giro dell'Appennino, che aveva accettato l'invito a festeggiare con tutti i nostri amici il 115esimo anniversario della fondazione dell'U.S. Pontedecimo Ciclismo, rinunciando ad altri inviti per essere presente alla Società Operaia Cattolica Nostra Signora della Guardia di Pontedecimo, dove era in programma il 9 dicembre una serata in suo onore".

La targa sarà benedetta da don Gabriele Bernagozzi. Sarà presente Marco Scarponi, segretario generale della Fondazione Michele Scarponi, che successivamente (orario e luogo verranno resi pubblici non appena disponibili) parlerà delle iniziative della fondazione per il 2023. L'U.S. Pontedecimo Ciclismo invita a fare nostro il motto 'La strada è di tutti, a partire dal più fragile' e sostenere la fondazione associandoci per il 2023 e visitandone il sito fondazionemichelescarponi.com.

"Partecipiamo - invita Fulvio Rapetti di Genova ciclabile - per ricordare Valerio, Davide Rebellin, che a Pontedecimo avrebbe dovuto esserci il 9 dicembre a festeggiare i 115 annni della fondazione, il pedalatore morto ogni 35 ore, il pedone morto ogni 14-22 ore a seconda dell'anno e tutti coloro rimasti invalidi. Partecipiamo anche per tutti noi e per la nostra sicurezza, nessuno è escluso dalla strage, partecipiamo per tornare a casa vivi e sani, abbiamo bisogno di evolverci e di segnali significativi da parte delle istituzioni".