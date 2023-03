Incidente in autostrada: scontro tra 3 tir, coda chilometrica

Incidente sull'autostrada A10 all'alba con pesanti ripercussioni sul traffico, nella mattinata di venerdì 24 marzo: alle 8,20 si segnalavano ancora 4 km di coda tra Arenzano e Voltri, direzione Genova, nonostante la riapertura della seconda corsia.

Dalle prime informazioni si è trattato di un tamponamento tra 3 mezzi pesanti, avvenuto per motivi da chiarire verso le 5 del mattino. Sul posto la Croce Verde Praese, la Croce d'Oro di Sciarborasca, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Per fortuna però non si segnala nessun ferito grave: solo l'ennesimo grande disagio per gli automobilisti.