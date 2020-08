Travolta da un'auto in A12, giovane donna in prognosi riservata

Una donna di circa 30 anni si trova ricoverata in prognosi riservata nel Trauma Center dell’ospedale San Martino di Genova dopo essere rimasta coinvolta in un maxi tamponamento sulla A12, tra Rapallo e Recco.

L’incidente è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, in un tratto interessato da lavori per settimane e in cui gli scambi di corsia hanno più volte provocato incidenti.

Stando alle prime ricostruzioni, l'auto della donna è stata coinvolta in un tamponamento, la giovane è scesa perr controllare il danno ed è stata colpita da un'altra auto sopraggiunta, a sua volta tamponata da un camion.

In ospedale sono state accompagnate altre due donne, ma nel loro caso, fortunatamente, le ferite non erano gravi e hanno portato a dimissioni rapide. La 30enne è invece stata sottoposta a un intervento chirurgico per una brutta frattura alla gamba sinistra, ed è tenuta in osservazione per un trauma cranico: la prognosi ancora non è stata sciolta.