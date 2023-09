Autostrada, maxi tamponamento in galleria con 7 auto coinvolte

Maxi tamponamento sull'autostrada A12 nel pomeriggio di venerdì 15 settembre, nel tratto tra i caselli di Nervi e Genova Est, in direzione Genova, dove si è sviluppata una coda di 3 km.

L'incidente è avvenuto dopo le 16,30 in galleria e ha riguardato ben sette auto, per un totale di 12 persone coinvolte. Per fortuna al momento solo per una di queste si è ritenuto necessario il trasporto in ospedale: una ragazza è stata portata in codice giallo al San Martino di Genova.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la Croce Bianca Genovese, la Croce Verde di Quarto e l'automedica Golf 1.