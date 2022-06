Tamponamento sulla A26: otto chilometri di coda

Otto chilometri di coda sulla A26, in direzione Genova, causa incidente stradale. Comincia così il fine settimana sulle autostrade genovesi, sabato 18 giugno 2022.

Auto incolonnate, quindi, tra Ovada e Masone, l'incidente è avvenuto al chilometro 21. Si tratta del tamponamento tra due auto e un mezzo pesante, il traffico defluisce su una sola corsia. Di conseguenza viene consigliato, a chi viaggia verso Genova e Savona, di utilizzare la A7 Milano-Genova. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Sempre sulla A26 sono segnalate code verso Genova, per un chilometro, tra il bivio per la A7 e Ovada. In questo caso per via dei lavori in corso.

Per quello che riguarda i tempi di percorrenza della giornata di sabato 18 giugno 2022, bollino giallo in mattinata tra A7, A10, A12 e A26; verde nel pomeriggio.