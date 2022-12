Maxi tamponamento, caos in autostrada: dieci chilometri di coda

Mattinata complicata in autostrada e per la viabilità. Sulla A26 si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni a causa di un incidente stradale avvenuto al chilometro 16 tra Ovada e Masone.

Si tratta di un tamponamento che ha coinvolto cinque mezzi tra cui due camion, in direzione Genova alle ore 8:30 di giovedì 1 dicembre 2022 si sono formati dieci chilometri di coda, quattro invece in direzione opposta, verso Gravellona Toce. A chi viaggia verso Genova e Savona viene consigliato di percorrere la diramazione di Novi Ligure e successivamente la A7 Serravalle-Genova. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia a monitorare la coda e a velocizzare il deflusso dei veicoli, sono anche intervenuti i soccorsi meccanici e le pattuglie della Polizia Stradale

Rallentamenti a Genova anche in sopraelevata in direzione ponente all'uscita su via di Francia per un incidente che ha coinvolto una moto, due feriti in codice verde portati al Villa Scassi.

Altre code sono segnalate per lavori. Sulla A7 due chilometri tra Ronco Scrivia e Bolzaneto e poi rallentamenti in uscita al casello; rallentamenti anche sulla A10 tra Pegli e Aeroporto per traffico intenso, infine sulla A12 tra Rapallo e Chiavari verso levante.