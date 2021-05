Tamponamento in galleria, dieci chilometri di coda in A10

L’incidente è avvenuto all’interno della galleria Cantalupo, coda tra Arenzano e Celle Ligure in direzione Savona

Dieci chilometri di coda sulla autostrada A10 in direzione Savona a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 9.30 nel tratto compreso tra Arenzano e Celle Ligure.

L’incidente, avvenuto all’interno della galleria Cantalupo all’altezza del chilometro 30,5, ha visto coinvolte quattro autovetture in un tamponamento a catena e una persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Il traffico scorre su una corsia e, come detto, si registrano dieci chilomerti di coda in direzione Savona.

Per il resto, sulla rete autostradale genovese si registrano anche rallentamenti in uscita ad Arenzano e un chilometro di coda sulla A25 tra Ovada e Masone in direzione Genova.