Maxi tamponamento e cantieri: mattinata di caos in autostrada

Mattinata di caos in autostrada, soprattutto sulla A10 e sulla A26, tra cantieri e un maxi tamponamento avvenuto tra Varazze e Savona, in direzione ponente.

Autostrade segnala dieci chilometri di coda intorno alle 9.45 di mercoledì 1 dicembre 2021 sulla A10 tra Varazze e il bivio per la complanare in direzione di Savona, per un incidente avvenuto al km 38, che ha visto il coinvolgimento di quattro automobili, in prossimità di uno scambio di carreggiata, all'interno della galleria Pasasco. Al momento, il traffico defluisce in senso unico alternato. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitari. Sempre sulla A10, ma verso Genova, sono invece due i chilometri di coda tra complanare di Savona e Albisola, in questo caso a creare i rallentamenti sono i cantieri autostradali.

Code anche in A26: auto incolonnate per tre chilometri tra Ovada e Masone per chi viaggia verso Genova Voltri e quattro tra il bivio A26/A10 e Masone in direzione nord. In A7, invece code a tratti verso Milano tra il bivio A7/A12 e Busalla.

Infine la A12 con i 'soliti' cantieri che provocano code sia verso levante che in direzione Genova tra Rapallo e Nervi e tra Recco e Chiavari.