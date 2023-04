Donna di 47 anni investita da un'auto: in codice rosso all'ospedale

Ancora un pedone investito a Genova e portato in gravi condizioni in ospedale. Questa volta si tratta di una donna di 47 anni investita da un'automobile mentre stava attraversando la strada in via Struppa intorno alle ore 8 di giovedì 27 aprile 2023.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 3 e un'ambulanza della pubblica assistenza Associazione Giovani Amici Uniti (Gau), dopo i primi soccorsi in strada è stato disposto il trasferimento in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova per politrauma.

Presente sul posto anche la polizia locale con l'infortunistica per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire se la donna si trovasse sulle strisce.