Incidente all'alba: cade con la moto e finisce in ospedale

Incidente stradale alle prime luci dell'alba di lunedì 6 novembre, quando un motociclista è stato portato al pronto soccorso dopo essere caduto dal suo mezzo.

È successo verso le 5,30 tra via Caderiva e via delle Ginestre. L'incidente ha comportato qualche disagio alla viabilità e sul posto è intervenuta la polizia locale.

I soccorsi per aiutare il centauro, un uomo di 43 anni - che dai primi rilievi sarebbe caduto da solo, senza coinvolgere altri mezzi - sono arrivati in codice giallo. Per fortuna le condizioni del motociclista erano meglio del previsto ed è stato accompagnato in codice verde, con vari traumi, all'ospedale San Martino dalla Croce Bianca Genovese.