I mezzi di soccorso sono usciti in codice rosso, poi declassato a giallo. La ragazza è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

La donna ha perso il controllo dell'auto ed è rimasta in bilico sul ciglio della strada, rischiando di finire nel burrone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre ad automedica Golf 3 e ambulanza della Croce Rossa di Torriglia.

Una ragazza è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 9.30 di martedì 21 febbraio 2023 in località Scoffera a Torriglia.

I mezzi di soccorso sono usciti in codice rosso, poi declassato. La ragazza è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino

Resta in bilico sul ciglio della strada, in ospedale in codice giallo