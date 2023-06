Incidente con cinghiale, motociclista al San Martino

Anche oggi, martedì 13 giugno, come sovente capita ultimamente a Genova e dintorni, un motociclista è finito in ospedale in seguito a un incidente con un cinghiale.

L'episodio è avvenuto poco prima delle 7 sulla strada provinciale 71, che collega Sori con la strada provinciale 67 del Monte Fasce. Ferito un sessantenne, soccorso dalla Croce Rossa di Sori e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Nelle ultime settimane (e negli ultimi mesi) sono stati tanti gli episodi di cronaca legati alla presenza degli ungulati sulle strade della città. Nella serata di mercoledì 7 giugno c'è stato un incidente in corso Europa, un gruppo di ungulati è apparso improvvisamente in mezzo alla carreggiata quando è sopraggiunto uno scooter guidato da un papà di 43 anni che portava come passeggero il figlioletto di 9 anni. I due, per evitare gli animali, sono finiti a terra e poi soccorsi e portati in ospedale in codice giallo.

Giovedì 8 giugno, invece, la passeggiata di un uomo con il cane si è trasformata in un incubo in corso Monte Grappa dopo l'incontro ravvicinato con un ungulato. Il cane, un pitbull, ha cominciato ad abbaiare e si è azzuffato con il cinghiale, trascinando a terra il proprio padrone che lo teneva al guinzaglio.

Recentemente sono anche finite all'ospedale tre donne dopo il morso di un cinghiale: una in piazza Palermo alla Foce, una in via Padre Semeria a San Martino e una in via dell'Arena a Borgoratti. La presenza degli animali sulle strade e anche sulle spiagge continua a far discutere. Il tema dell'emergenza è anche stato affrontato in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni.