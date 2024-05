Incidente in sopraelevata, due giovani feriti

Forti rallentamenti sulla sopraelevata, strada Aldo Moro, per via di un incidente stradale, avvenuto intorno alle 9 di mercoledì 22 maggio 2024 in direzione levante.

Un mezzo a due ruote con a bordo due giovani avrebbe tamponato, per ragioni da chiarire, un'auto che lo precedeva. Il conducente del mezzo è stato sbalzato mentre la ragazza che viaggiava con lui è finita a terra.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 4 e due ambulanze, Croce Bianca di Cornigliano e Verde genovese, oltre alla polizia locale per i rilievi.

I due giovani, di 24 e 25 anni, sono stati accompagnati entrambi in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Come detto, forti ripercussioni sul traffico.