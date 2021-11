Scontro auto-moto in Sopraelevata, tutti fermi in direzione ponente

Traffico bloccato in Sopraelevata in direzione ponente per un incidente avvenuto alle 17.30 tra un'auto e una moto.

Il motociclista è stato trasportato all'ospedale Villa Scassi, dove è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto oltre all'ambulanza, una pattuglia della polizia locale sezione infortunistica per i rilievi e per cercare di far defluire il traffico anche se al momento (ore 17.50) le auto sono tutte ferme .

Si attende l'arrivo del carro attrezzi per rimuovere i mezzi incidentati.

In più, il restringimento sull'Elicoidale - per le verifiche in corso alla struttura - provoca rallentamenti all'imbocco del casello di Genova Ovest.