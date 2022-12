Incidente in sopraelevata, motociclista al pronto soccorso

Rallentamenti in sopraelevata in direzione ponente per un incidente che si è verificato alle 14,15.

A essere coinvolto un motociclista di 30 anni, finito al pronto soccorso del Villa Scassi. La chiamata ai soccorsi era partita in codice giallo, poi per fortuna si è trasformato in verde, il meno grave. Sul posto, la polizia locale e la Croce Bianca di Carignano.

L'incidente ha causato ripercussioni sul traffico: la viabilità stata ripristinata solo per le 15.