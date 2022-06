Schianto in sopraelevata: Harold Cadena è la settima vittima della strada del 2022

Si chiamava Harold Enrique Cadena Cabrera il ragazzo morto la scorsa notte in sopraelevata. Era il passeggero dello scooter che, pare in modo autonomo, si è schiantato al suolo all'altezza del Terminal traghetti in direzione ponente.

Harold avrebbe compiuto 27 anni il prossimo agosto, era nato a Guayaquil in Ecuador ma era residente in via Bobbio. Alla guida della moto un amico che ha riportato ferite lievi e si trova all'ospedale Villa Scassi piantonato dalla polizia. Secondo le prime informazioni sarebbe risultato positivo all'alcol test.

Harold è la settima vittima della strada del 2022, in sei mesi la città piange soprattutto giovani e giovanissimi. Sulle strade insanguinate di Genova sono rimasti coinvolti quasi sempre mezzi a due ruote, tra bici, moto e scooter. Lo scorso 2021 si era chiuso con un totale di 14 incidenti mortali, mentre nel 2020 le vittime furono 21, contro i 18 del 2019 e i 24 del 2018.