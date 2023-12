Un incidente è avvenuto anche sull'autostrada A26 tra il bivio con A10 e Masone, provocando un ferito non grave e una coda, che ha raggiunto i 4 chilometri.

Si è trattato di uno scontro auto-moto. Il ferito è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Bianca di Carignano e portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Ripercussioni sul traffico.

Un motociclista è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto sulla sopraelevata strada Aldo Moro intorno alle 14.30 di mercoledì 13 dicembre 2023 all'altezza del Matitone in direzione ponente.

Rallentamenti su strada Aldo Moro in direzione ponente a causa di uno scontro tra un'auto e una moto. Sul posto i mezzi di soccorso e la polizia locale

Incidenti in sopraelevata e in A26, traffico in tilt