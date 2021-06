Tir scontra pilone della Sopraelevata, traffico bloccato alla Foce

L'incidente è avvenuto all'uscita della strada alla Foce e ha portato alla chiusura di via dei Pescatori, con conseguente blocco della circolazione in direzione ponente sino a poco dopo le 17

Traffico bloccato in Sopraelevata nel pomeriggio a causa di un incidente che si è verificato in via dei Pescatori e che ha portato alla chiusura della strada.

L’incidente ha coinvolto un camion che trasportava un carico pesante e che è andato a sbattere contro uno dei piloni della Sopraelevata. La chiusura della strada si è resa necessaria per consentire ai vigili del fuoco di effettuare una serie di verifica strutturali, e per consentire al mezzo pesante di spostarsi e ripartire.

Nessuno è rimasto ferito e non si è verificato alcun danno grave, ma il traffico in direzione levante è rimasto bloccato per poco più di un’ora.