Incidenti e traffico: venerdì di passione sulle strade genovesi

Si annuncia un venerdì di passione quello di oggi sulle strade genovesi.

Un incidente blocca la Sopraelevata: a causa di un tamponamento tra due auto, fortunatamente senza feriti, si viaggia a passo d'uomo in attesa del carroattrezzi e che la strada sia liberata. Sul posto la polizia locale.

Tutti imbottigliati anche in corso Gastaldi per traffico intenso e non va meglio nemmeno verso Sampierdarena dove, da via di Francia, è tutto bloccato per mancato riassorbimento dei mezzi che si immettono in strada dalla Aldo Moro.