Incidente in sopraelevata, traffico in tilt

Inizio di mattinata difficile in sopraelevata. Un incidente che si è verificato all'altezza del Galata Museo del Mare intorno alle ore 8:30 di giovedì 16 marzo 2023 ha mandato in tilt il traffico con forti rallentamenti da Sampierdarena in direzione levante. La polizia locale consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere il centro, le code coinvolgono anche lungomare Canepa e via Cantore. A peggiorare la situazione un autocarro in avaria intorno alle ore 9:20.

Fortunatamente non ci sono feriti gravi, dalle prime informazioni raccolte una motociclista di 35 anni è stata trasportata in codice verde all'ospedale Galliera di Genova da un'ambulanza dei Volontari del Soccorso della Fiumara. Coinvolta anche un'automobile.

La centrale operativa della polizia locale, per il proseguo della mattinata, segnala anche lo spegnimento delle luci semaforiche all'intersezione tra corso Saffi e viale Brigate Partigiane fino alle ore 12:30, il traffico sarà regolato dagli agenti presenti sul posto, possibili rallentamenti.