Mortale in Sopraelevata, ulteriori rilievi della polizia locale

Sopraelevata chiusa, mercoledì mattina alle 10, in direzione ponente per rilievi planimetrici da parte del reparto infortunistica della polizia locale.

Gli agenti sono tornati sul punto dell'incidente mortale avvenuto nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 dicembre, in cui ha perso la vita Giacomo Fantoni figlio del sindaco di Montoggio e noto come Bek degli Ultras Tito Cucchiaroni.



Dopo l'incidente mortale, la procura di Genova ha avviato un'indagine per fare luce sulle condizioni della strada Aldo Moro, nel mirino in particolare pali e barriere per cui si sono resi necessarie nuove misurazioni.

Alle 10.45 il transito è stato riaperto.