Motociclista si schianta in sopraelevata, è grave

Un motociclista di circa 45 anni è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto sulla sopraelevata strada Aldo Moro intorno alle 15.30 di martedì 11 luglio 2023.

L'uomo, soccorso dall'automedica Golf 1 e da un'ambulanza della Croce Bianca è stato portato in codice rosso, intubato, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Sul posto anche la polizia locale. Pesanti le ripercussioni sul traffico in quanto è stata chiusa la sopraelevata in direzione ponente. Allertati anche i vigili del fuoco, il cui intervento è stato disdetto quando i stavano già per recare sul posto.

A prestare i primi soccorsi al ferito sono stati alcuni passanti.

Notizia in aggiornamento.