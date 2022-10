Schianto in sopraelevata, un ferito in codice rosso e traffico in tilt

Incidente stradale in sopraelevata intorno alle 5:30 di lunedì 24 ottobre 2022, schianto tra due automobili per ragioni ancora da accertare in direzione levante, une delle due è finita contro il guardrail. La strada Aldo Moro è stata quindi chiusa in entrambe le direzioni poco dopo e riaperta, ma solo in direzione ponente, alle ore 7:40.

Un ferito grave, il conducente dell'auto, soccorso dal personale del 118 con l'automedica Golf 4, intervenute sul posto anche le ambulanze della Croce Verde Genovese e Croce Oro Sampierdarena, l'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Galliera ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'uscita di piazza Cavour, sul posto gli uomini della polizia locale per i rilievi e per far luce sulla dinamica. Alle ore 8:15 la sopraelevata rimane chiusa in direzione levante, inevitabili le ripercussioni sul traffico segnalate dalla centrale operativa con code e forti rallentamenti in direzione ponente dopo la riapertura.