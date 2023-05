Doppio incidente tra autostrada e sopraelevata: 6 km di coda

Inizio settimana complicato su strade e autostrade genovesi: sull'autostrada A10 poco dopo le 8,20 Aspi ha segnalato 6 km di coda tra Pra' e Aeroporto, in direzione Genova, per incidente. Nello scontro, che ha visto coinvolti una moto e un'auto, a essersi fatto male è un uomo di 50 anni, soccorso dalla Croce Verde Pegliese e trasportato in codice giallo all'ospedale Evangelico di Voltri. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi meccanici, la polizia stradale e il personale della direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Per le 8,50, il traffico transita su entrambe le corsie e si registrano sempre 6 km di coda (in diminuzione) verso Genova.

Da segnalare, sempre nel corso della mattinata, sulla A26 coda di 2 km tra Masone e bivio A10 per lavori, mentre sull'allacciamento A7/A12 coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A proposito delle code in città, sulla sopraelevata Aldo Moro, a partire dalle 7,40, all'ingresso di Sampierdarena direzione levante sono stati segnalati forti rallentamenti per veicolo fermo e poco dopo, sempre in direzione levante all'altezza di via Buozzi, tamponamento. Sul posto la polizia locale. I disagi si ripercuotono anche in lungomare Canepa, dove è segnalata coda sempre in direzione levante.