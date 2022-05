Incidente in via Soliman e in piazza Montano, due feriti e traffico

Due incidenti nel ponente genovese hanno complicato l'inizio di giornata, martedì 3 maggio, sulle strade. Il primo, avvenuto in via Soliman a Sestri Ponente, ha visto coinvolti due scooter. Due le ambulanze sul posto, ma solo una persona è stata portata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Voltri.

In piazza Montano a Sampierdarena invece una ragazza è rimasta ferita dopo aver tentato di attraversare la strada in mezzo al traffico. Urtata da un veicolo in transito, è stata portata in codice giallo al vicino ospedale Villa Scassi.

Qualche ripercussione sul traffico, già congestionato vista l'ora di punta.