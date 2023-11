Incidente stradale in via Merano, tir blocca la strada

Disagi al traffico verso il centro questa mattina. Poco dopo le 10.30 di martedì 7 novembre, un tir e un'auto si sono scontrati in via Merano all'altezza di via Bressanone.

Le persone coinvolte nell'incidente stradale non hanno riportato ferite gravi e sono state trattate sul posto dai militi della Croce verde pegliese, ma il mezzo pesante è rimasto in panne bloccando la viabilità.

La polizia locale ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che cercheranno di spostare il mezzo in attesa che una ditta specializzata intervenga per constatare il danno e rimettere in marcia l'autoarticolato liberando così la carreggiata.