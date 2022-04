Pedoni investiti sulle strisce, entrambi in ospedale

Ancora due pedoni investiti sulle strisce, fortunatamente senza gravi conseguenze. I due episodi sono avvenuti a distanza di circa un'ora, uno a San Teodoro e l'altro a Sestri Ponente, nel tardo pomeriggio di venerdì 15 aprile 2022.

Nel primo caso intorno alle 17:40 all'incrocio tra via Bologna e via Ferrara è stato investito un uomo di circa 50 anni che è stato soccorso e portato in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova, già in passato i residenti della zona avevano segnalato la pericolosità dell'incrocio.

Nel secondo, alle 18:40 è avvenuto un episodio simile a Sestri Ponente in via Bianchieri, il pedone investito è stato accompagntato all'ospedale Villa Scassi con l'automedica del 118, anche in questo caso fortunatamente non in gravi condizioni e in codice giallo.