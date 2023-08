Incidente stradale in via Merano, muore a 22 anni Matteo Agozzino

Forse abbagliato dal sole, Matteo Agozzino, non è riuscito ad evitare l'auto in mezzo alla careggiata che stava svoltando in via Merano verso il supermercato.

Il 22enne con la sua moto Ducati, prima è scivolato sull'asfalto e poi si è schiantato contro una macchina posteggiata. Quando il medico del 118 è giunto sul posto assieme all'ambulanza della Croce Verde, il giovane centauro era già morto.

Erano le 17.30 circa di ieri, sabato 19 agosto, e il ventenne stava rientrando nella sua casa di Borzoli, dove abitava con i genitori, dopo una giornata al mare con gli amici. Alla guida dell'utilitaria, un pensionato di 91 anni, ricoverato per choc all'ospedale. Sul posto è intervenuta la sezione infortunistica della polizia locale per eseguire i rilievi e raccogliere le testimonianze, secondo quanto raccolto finora Agozzino non stava viaggiando a velocità sostenuta e l'ultranovantenne stava facendo la manovra in un punto consentito. Sono state, però, acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica.

L'auto e la moto sono state sequestrate e il pensionato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Da capire anche se la macchina posteggiata era in sosta regolare, dato che si trovava lungo il marciapiede. Il sostituto procuratore Luca Scorza Azzarà ha richiesto l'autopsia sul corpo della giovane vittima per capire se abbia perso la vita nel primo o nel secondo impatto.

Agozzino si era diplomato al Bergese e lavorava nella pizzeria del padre Verac'è a Nervi. Cordoglio a Borzoli per il ragazzo che consegnava le pizze e aveva sempre un sorriso gentile per tutti.