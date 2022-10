Una donna di 83 anni è stata estratta dalle lamiere della sua auto e ricoverata in codice giallo al Villa Scassi, seguita dall'automedica Golf4.

L'incidente è avvenuto in via Merano nel primo pomeriggio del 6 ottobre in seguito a uno scontro laterale tra due auto.

Sul posto la croce verde di Sestri Ponente e i vigili urbani per i rilievi dello scontro.