Giovane investito da un'auto, in codice rosso all'ospedale

Un giovane di 26 anni è stato investito da un'autmobile mentre attraversava la strada in via Soliman, davanti alla sede di Fincantieri, a Sestri Ponente. È successo sabato 18 giugno 2022 intorno alle ore 15.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 e un'ambulanza della Croce Verde Sestri Ponente. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale San Martino di Genova per un trauma cranico, trasporto in codice rosso per dinamica, il 26enne non ha mai perso conoscenza.

Sono intervenuti in via Soliman anche gli agenti della polizia locale per far luce sulla dinamica dell'incidente.