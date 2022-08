Incidenti a Rapallo e Sestri Levante, tre feriti

Doppio incidente nel Tigullio nell'arco di due ore. Il primo, tra due scooter, è avvenuto poco dopo le 7 di giovedì 4 agosto nelle gallerie di Sestri Levante.

I due feriti, soccorsi da un'ambulanza della Croce Rossa di Cogorno da una di Riva Trigoso, oltre che dall'automedica Tango 1, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna in codice giallo.

Poco dopo le 9 una donna è stata investita da un'auto in corso Roma a Rapallo. In questo caso sono intervenuti i volontari del soccorso di Rapallo e l'automedica Tango 2. Anche in questo caso la persona ferita è stata portata all'ospedale di Lavagna in codice giallo.