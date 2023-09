Schianto moto-auto: centauro in ospedale con l'elicottero in gravi condizioni

Scontro tra un'auto e una moto nel pomeriggio di venerdì 15 settembre a Sestri Levante, con un motociclista ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

È successo poco prima delle 17 in via Sara: ad avere la peggio il centauro, portato in codice rosso - il più grave - all'ospedale San Martino di Genova con l'elisoccorso.

Sul posto, la polizia locale di Sestri Levante, la Croce Rossa di Riva Trigoso, l'automedica Tango 1 e l'elicottero Drago.