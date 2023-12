Ancora un camion incastrato, Aurelia interrotta

"Viabilità attualmente interrotta in via Aurelia a causa di un camion incastrato all’ingresso dello stabilimento Arinox". Questa la comunicazione del Comune di Sestri Levante, intorno alle 17 di giovedì 7 dicembre 2023.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per gestire il traffico. Per raggiungere la frazione di Trigoso e il passo del Bracco è necessario passare da Riva Trigoso.

È il secondo camion in poche ore a finire incastrato dopo quello della scorsa notte a Isola del Cantone, il guidatore ha anche accusato un malore per cui è stato portato in ospedale in codice giallo.