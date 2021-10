Un'auto si è ribaltata in via Queirolo a Sestri Levante intorno alle 13.30 di sabato 23 ottobre 2021.

Nell'impatto sono rimaste ferite le due persone a bordo, entrambe anziane, fortunatamente non in maniera grave. Una delle due è stata portata al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la Croce Rossa.