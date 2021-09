Non rispetta la precedenza e fa cadere un ciclista, poi scappa

Una donna di 60 anni, originaria della Romania, è stata denunciata dai carabinieri per lesioni personali colpose e omissione di soccorso.

Le indagini dei militari di Sestri Levante sono iniziate in seguito alla denuncia sporta da un ragazzo di 20 anni che era caduto dalla propria bicicletta nel tentativo di evitare l'impatto con l'auto guidata dalla donna.

L'incidente risale alla fine di agosto ed è avvenuto sulla via Aurelia: secondo quanto ricostruito dai carabinieri la donna non ha rispettato la precedenza e il ragazzo, per evitare di essere travolto, è caduto rovinosamente a terra, riportando lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Dopo l'incidente la 60enne non si era fermata a soccorrere il ragazzo ed era scappata. Grazie agli accertamenti svolti dalle forze dell'ordine la donna è stata identificata e denunciata.