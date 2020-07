Tenta di fotografare la targa dopo un incidente, lei gli getta il telefono nel torrente

Intorno alle ore 9.20 di lunedì 27 luglio 2020 in via Fiorenzo Semini gli agenti della polizia hanno denunciato una 21enne genovese per danneggiamento e violenza privata.

La donna durante una lite per motivi di viabilità (lieve collisione tra autovettura e motoveicolo) con un 74enne calabrese, ha sottratto a quest'ultimo il cellulare, gettandolo nel greto del torrente Polcevera per impedirgli di fotografare la targa.