Fa un incidente con lo scooter rubato e scappa bruciando un rosso

Ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato in via Serra. Soccorso dai passanti ha detto di non sentirsi bene ma all'arrivo dell'ambulanza è salito a bordo del mezzo ed è scappato via.

Nella fuga, l'uomo di circa 75 anni, ha anche bruciato un rosso all'incrocio con via Galata. Gli agenti della polizia locale, arrivati sul posto, hanno raccolto dai testimoni il numero di targa e hanno così scoperto che si trattava di uno scooter rubato, un Piaggio Agility 125.

Sono in corso le indagini per risalire al conducente fuggitivo.