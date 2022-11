Schianto in moto nella notte, 25enne in codice rosso al San Martino

Grave incidente nella notte in via Reti a Sampierdarena.

Una moto si è schiantata, poco dopo la mezzanotte, all'altezza dei Giardini Pavanello, per cause ancora da accertare. Il 25enne alla guida è stato soccorso e ricoverato in codice rosso all'ospedale San Martino.

Sul posto è intervenuta la Croce Oro di Sampierdarena, l'automedica Golf4 e la pattuglia notturna della polizia locale.

Lo schianto è avvenuto in direzione centro. Il centauro, che proveniva da via Fillak, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo in prossimità di una curva rovinando a terra, ma saranno gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, in cui non sarebbero coinvolti altri mezzi.

La strada è stata chiusa dai vigili alle 00:45 per effettuare i rilievi del sinistro.