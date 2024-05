Scontro tra due tir nei pressi dell'aeroporto, un ferito e strada chiusa

Scontro tra due tir in via Melen, nei pressi dello svincolo autostradale di Genova Aeroporto. È successo oggi, mercoledì 15 maggio, intorno alle 12.20, quando i due mezzi si sono scontrati per cause ancora in via di accertamento.

Fortunatamente non sembrerebbero esserci feriti gravi. Ad avere la peggio il conducente di uno dei due camion, un trentenne ricoverato al villa Scassi in codice giallo. Sul posto il 118 con un mezzo di soccorso base, la Croce Verde Pugliese e la polizia locale.

Disagi per il traffico, la strada è stata chiusa in direzione levsnte per permettere le attività di soccorso.