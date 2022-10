Scontrata da un'auto che faceva inversione, scooterista in ospedale

Incidente stradale nella mattina di oggi, giovedì 20 ottobre, in viale Centurione Bracelli all'altezza del civico 30, verso le 10,25.

Secondo i primi rilievi, una donna su uno scooter è stata scontrata da un'auto che stava facendo inversione in un punto in cui la manovra non sarebbe consentita.

La motociclista è stata portata in codice giallo all'ospedale San Martino. Sul posto i volontari della Croce Verde di San Gottardo con l'ambulanza e la polizia locale per i rilievi.