Schianto moto-furgoncino in centro, 70enne finisce in ospedale

Schianto tra via Ippolito D'Aste e via Fiasella nel pomeriggio di giovedì 2 marzo. A scontrarsi, verso le 17,30, una moto e un furgone.

Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 70 anni: a soccorrerlo, la pubblica assistenza Nuova Volontari del Soccorso di San Fruttuoso (sezione Moresco). Per regolare il traffico e per i rilievi del caso è stata chiamata anche la polizia locale.

Per fortuna l'incidente stradale non ha avuto gravi conseguenze e il 70enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Galliera in codice verde.