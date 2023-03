Scontro tra due auto sulla via Aurelia a Lavagna: è successo questa mattina verso le 7,30 e un giovane uomo di 35 anni, al volante di uno dei due mezzi, è finito al pronto soccorso.

Sul posto, con l'ambulanza, la Croce Verde di Chiavari e i carabinieri.

Tanta paura ma per fortuna conseguenze non gravi: il ferito è stato trasportato all'ospedale di Lavagna in codice giallo.