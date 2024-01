Grave schianto moto-auto: morto il 34enne Alberto Devincenzi, tecnico radiologo di Asl 4

Un altro incidente mortale sulle strade del genovese. Questa volta è successo a Chiavari verso l'ora di pranzo di mercoledì 10 gennaio. A perdere la vita un motociclista di 34 anni, Alberto Devincenzi, tecnico radiologo di Asl 4 e molto conosciuto nel Tigullio. Lascia una compagna e un bimbo piccolo.

Lo schianto in salita Sant'Antonio Maria Gianelli: dalle prime informazioni si tratterebbe di un frontale moto-auto, avvenuto per motivi da accertare.

Sul posto la polizia locale, la Croce Rossa di Chiavari, l'automedica Tango 1 ed è stato allertato anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Ma per il giovane motociclista che aveva riportato gravi traumi, purtroppo, non c'è stato nulla da fare ed è morto prima del trasporto in ospedale.

La direzione dell’Asl 4, insieme all’assessorato regionale alla Sanità, fanno sapere tramite una nota di stringersi ai familiari di Devincenzi, esprimendo cordoglio per la perdita prematura.

"Siamo addolorati - commentano Ilan Rosenberg e Livia Perazzo, rispettivamente direttore e coordinatrice di Radiologia - per una perdita improvvisa, che ci lascia tutti smarriti. Se ne va un collega di grande competenza, amatissimo da tutto il nostro team".

Come scritto prima, in provincia non è purtroppo il primo incidente stradale con esiti mortali in questi primi giorni del 2024: l'8 gennaio è

in autostrada in seguito a uno scontro con un tir (la perdita di controllo del veicolo è stata forse causata da malore), poi nei giorni scorsi l'incidente in A7 con un van ribaltato e un giovane di 21 anni,

, che ha perso la vita. Infine Massimo Salomone, mancato dopo essere stato

in via Linneo a Rivarolo.