Scontro auto-carro attrezzi, feriti e traffico in tilt

Incidente stradale in via Pra' poco prima delle 10 del mattino di mercoledì 15 novembre.

Secondo le prime informazioni, un'auto si sarebbe scontrata contro un carro attrezzi per motivi da chiarire.

Sul posto i vigili del fuoco, la Croce Verde Praese e la Croce Verde di Sestri con l'automedica Golf 5, allertati in codice rosso per curare due feriti.

I soccorsi sono ancora sul luogo dell'incidente, così come la polizia locale che sta lavorando per comprendere la dinamica e per regolare il traffico che, in una zona già normalmente congestionata, sta risentendo di questo ulteriore disagio.