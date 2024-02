Scontro auto-ambulanza alla rotonda, milite finisce in ospedale

Scontro tra auto e ambulanza nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 febbraio, a Cornigliano.

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 15,30 in via Cornigliano: l'ambulanza della Croce Bianca di Cornigliano stava procedendo verso Sestri Ponente per andare a prendere un paziente da trasportare all'ospedale San Martino, ma ha finito la sua corsa sulla rotonda all'altezza di via Dufour.

Ad avere la peggio, un milite di 27 anni, portato all'ospedale Villa Scassi in codice giallo per trauma facciale. Secondo le prime informazioni sembra che l'auto abbia tagliato la strada all'ambulanza, ma la polizia locale sul posto procederà con i rilievi in modo da chiarire meglio anche quanto è successo.