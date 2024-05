Si schianta in moto, portato in ospedale in elicottero

È stato portato in ospedale con l'elicottero, il 30enne che si è schiantato in moto nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 maggio verso le 15,30 a Orero, nell'entroterra del Tigullio.

È successo in via Pian dei Ratti, dove il giovane uomo ha perso il controllo del suo mezzo per motivi da chiarire, in maniera autonoma riportando un trauma cranico.

Sul posto, la Croce Rossa di Cicagna, l'automedica Tango 1, i carabinieri e l'elicottero dei vigili del fuoco Drago che ha portato il ferito in codice rosso al San Martino di Genova.