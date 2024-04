Schianto in moto, giovane centauro in gravi condizioni soccorso dall'elicottero

Grave schianto in moto verso l'ora di pranzo di domenica 14 aprile sul monte Cordona, sopra Bogliasco.

Il ferito, un giovane uomo di 30 anni che stava percorrendo la strada probabilmente per un'escursione in questa giornata di sole, è stato soccorso dalla Croce Rossa di Sori, che lo ha stabilizzato e intubato, e dall'elicottero Grifo che lo ha portato all'ospedale San Martino in codice rosso con un serio trauma cranico.

Sul posto anche i carabinieri per comprendere la dinamica dell'incidente.