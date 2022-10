Scontro tra moto e furgone all'incrocio tra corso Torino e Buenos Aires

Incidente stradale all'incrocio tra corso Torino e Buenos Aires verso l'ora di pranzo di martedì 4 ottobre.

A causa di dinamiche ancora da chiarire, si sono scontrati un furgoncino e una moto.

Qualche disagio al traffico in zona, ma per fortuna nessun ferito grave: un uomo è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Sul posto l'ambulanza della Nv Moresco, l'automedica "Golf 1" del 118 e la polizia locale.